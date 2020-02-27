İletişim Başkanı Altun: "Rejimin İdlib'den sivil halkı yerinden etmesine izin vermeyeceğiz." - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun: 'Rejimin İdlib'den sivil halkı yerinden etmesine izin vermeyeceğiz.' - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: "Rejimin İdlib'den sivil halkı yerinden etmesine izin vermeyeceğiz."

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'deki gelişmelere ilişkin, "Saldırıların sürmesi halinde rejimin daha fazla insanı katletmesinin ve yerlerinden etmesinin önüne geçmek için planlarımızı uygulayacağız. Rejimin İdlib'den sivil halkı yerinden etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

İletişim Başkanı Altun:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'deki gelişmelere ilişkin, "Saldırıların sürmesi halinde rejimin daha fazla insanı katletmesinin ve yerlerinden etmesinin önüne geçmek için planlarımızı uygulayacağız. Rejimin İdlib'den sivil halkı yerinden etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.


İletişim Başkanı Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İdlib'deki gelişmeleri değerlendirdi. Altun, "Saldırıların sürmesi halinde rejimin daha fazla insanı katletmesinin ve yerlerinden etmesinin önüne geçmek için planlarımızı uygulayacağız. Rejimin İdlib'den sivil halkı yerinden etmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi. Altun, "Zaman daralıyor. Katil rejim İdlib'de sivillere ve bizim askerlerimize saldırıyor. Bu saldırılara karşılık veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu saldırıların sürmesi halinde rejimin daha fazla insanı katletmesinin ve yerlerinden etmesinin önüne geçmek için planlarımızı uygulayacağız. Rejimin İdlib'den sivil halkı yerinden etmesine izin vermeyeceğiz. İdlib, Rusya ile yapmış olduğumuz anlaşma uyarınca bir çatışmasızlık bölgesidir. Diplomatik ve siyasi platformlarda bir çözüm bulunmaması halinde bu insani felaketi durdurmak için başka önlemler almaktan çekinmeyeceğiz. Uluslararası toplum rejimin İdlib'de vahşeti yaşattığını nihayet görmeye başladı. Ancak bu konuda sadece açıklamalar yapmak tek başına yeterli değil. Uluslararası toplumun sağduyulu üyeleri bir an önce harekete geçmelidir. Bölge halkının güvenliği ve bölgenin istikrarı tehlikededir" paylaşımını yaptı. - ANKARA

Fahrettin Altun, Twitter, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:34 Kaynak: İHA
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