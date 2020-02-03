İletişim Başkanı Altun: Rejimin ordumuza yönelik saldırılarına göz yumulamaz - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun: Rejimin ordumuza yönelik saldırılarına göz yumulamaz - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: Rejimin ordumuza yönelik saldırılarına göz yumulamaz

6 saat önce

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Esed rejiminin askerlerimize saldırısı, Suriye'nin kuzeyindeki korkak eylemlerinin son örneğidir.

İletişim Başkanı Altun: Rejimin ordumuza yönelik saldırılarına göz yumulamaz, System.String[]

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Esed rejiminin askerlerimize saldırısı, Suriye'nin kuzeyindeki korkak eylemlerinin son örneğidir. Kendi halkından yüzbinlerce insanı öldüren bu rejimin, ordumuza yönelik saldırılarına asla göz yumulamaz" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Suriye'de rejim unsurlarının Türk askerine yönelik saldırısına ilişkin Twitter'da açıklama yaptı. Altun, "Kahraman askerlerimiz, Rusya ile anlaşmalarımız doğrultusunda Suriye'de güvenlik ve insani misyonlarını yürütüyor. Şayet Rusya, Esed rejiminin bizi hedef almasını engelleyemiyorsa, tıpkı bugün İdlib'de yaptığımız gibi, bize yönelik bütün tehditlere karşı harekete geçmekten çekinmeyeceğiz. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki mevcudiyeti, insani bir krizin daha çıkmasının önündeki tek engeldir. Ülkemizde 4 milyona yakın Suriyeliyi, Suriye içinde de Esed'e karşı koruyoruz. NATO müttefiklerimiz ve Avrupalılar, bizi bu konuda destekleme adına maalesef yeterli çabayı göstermiş değiller. Uluslararası toplum, bu gibi saldırılarda Türkiye'nin yanında yer almazsa, sınırlarımızda bir mülteci kriziyle daha karşı karşıya kalacağız. Bu durumun sürdürülebilir olmadığını dünyaya anlatmaya çalışıyoruz; ancak maalesef görmezden gelmeyi tercih ediyorlar" ifadesini kullandı.Batılı müttefiklerin bu krizin gereğinden fazla uzamasına müsaade ettiğine işaret eden Altun, "Sadece mülteci akını tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarında dikkatlerini bu konuya çeviriyorlar. Hatta Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonlarımız üzerinden bizi eleştirme cesaretini bile gösteriyorlar. Bugün şehit olan askerlerimizin üzüntüsünü yaşıyoruz; ancak mücrim bir rejimin oluşturduğu tehditler bizi yıldıramaz. Ulusal güvenliğimizden kesinlikle ödün vermeyiz. Uluslararası toplumun ciddi anlamda müdahil olması ve çok güçlü bir şekilde destek vermesiyle Suriye krizi sona erdirilmelidir" dedi.

ANKARA,


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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:04 Kaynak: DHA
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