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İletişim Başkanı Altun: Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta 1720 kişi tahliye edildi - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta 1720 kişi tahliye edildi

13.08.2021 12:20
İletişim Başkanı Altun: Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta 1720 kişi tahliye edildi, System.String[]

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, sel afetinin ilk anından itibaren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) harekete geçtiğini belirterek, "Bartın'da 323 vatandaşımız, Kastamonu'da 925 vatandaşımız, Sinop'ta ise 472 vatandaşımız helikopter ve botlarla güvenli bölgelere tahliye...

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, sel afetinin ilk anından itibaren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) harekete geçtiğini belirterek, " Bartın'da 323 vatandaşımız, Kastamonu'da 925 vatandaşımız, Sinop'ta ise 472 vatandaşımız helikopter ve botlarla güvenli bölgelere tahliye edilmiştir" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Kastamonu ve Sinop bölgelerinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi. Bölge halkına 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Altun, "Devletimiz, aziz milletimizin yaralarını ivedilikle sarmak için büyük bir gayret içindedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan birazdan sel felaketinin yaşandığı bölgelere ulaşmış olacak. Olay anından itibaren bölge halkı için yüreği çarpan Cumhurbaşkanımız bölgede incelemelerde bulunacak, son durumu yakından takip edecek" dedi.

'1720 KİŞİ HELİKOPTER VE BOTLARLA TAHLİYE EDİLDİ'Fahrettin Altun, sel afetinin ilk anından itibaren AFAD'ın harekete geçtiğini, tüm çalışma grupları ve temsilcileriyle çalışmaya başladığını belirtti. Altun, "İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma ve Altyapı bakanlarımız hemen bölgeye intikal etmiş, arama kurtarma çalışmalarına bizzat katılmışlardır. Bartın'da 895, Kastamonu'da 2 bin 466, Sinop'ta bin 556 toplamda 4 bin 517 personelle arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Bartın'da 323 vatandaşımız, Kastamonu'da 925 vatandaşımız, Sinop'ta ise 472 vatandaşımız helikopter ve botlarla güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 217 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 42 araç görev yapmakta olup; 19 bin 170 sıcak yemek, 17 bin 72 kumanya, 138 bin 726 ikramlık malzeme dağıtımı yapılmıştır" dedi. 'GAYRİ AHLAKİ KAMPANYALARA ASLA FIRSAT VERMEYECEK'Bölgede bulunan gönüllüler, sivil toplum ve insani yardım kuruluşlarının da çalışmalarına AFAD ve ilgili diğer kamu kurumlarıyla tam koordinasyon içinde devam ettiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Bu kuruluşlarımıza ve gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki bugün, toplum yaşamını, kamu düzenini ve demokrasiyi tehdit eden faktörlerin başında sistematik yalan ve dezenformasyon kampanyaları gelmektedir. Hassas dönemlerde sosyal medya üzerinden toplumda bir infial ortamı oluşturulmak istenmektedir. Halkımızın insani ve vicdani duygularını istismar etmeye yönelik bu gayri ahlaki kampanyalara milletimiz, asla fırsat vermeyecektir. Bir kez daha resmi kaynaklardan doğruluğu teyit edilmemiş hiçbir haber ve görüntüye itibar edilmemesini istirham ediyoruz."


İletişim Başkanı Altun: Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta 1720 kişi tahliye edildi

Kastamonu, Bartın, Sinop, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun: Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta 1720 kişi tahliye edildi - Son Dakika


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