İletişim Başkanı Altun: Sıkı tedbirleri artırarak bayram sonrasında hayatın normale dönmesini ümit... - Son Dakika
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İletişim Başkanı Altun: Sıkı tedbirleri artırarak bayram sonrasında hayatın normale dönmesini ümit...

1 saat önce

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Hükümetimiz, Kovid-19'un yayılmasını engellemek adına, 23 Nisan'dan itibaren 31 şehirde 4 gün sürecek bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verdi.

İletişim Başkanı Altun: Sıkı tedbirleri artırarak bayram sonrasında hayatın normale dönmesini ümit..., System.String[]

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Hükümetimiz, Kovid-19'un yayılmasını engellemek adına, 23 Nisan'dan itibaren 31 şehirde 4 gün sürecek bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verdi. Ramazan ayında da bu sıkı tedbirleri artırarak bayram sonrasında hayatın hepimiz için normale dönmesini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, Twitter hesabından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun, açıklamasında, hükümetin hem yurt içinde hem de yurt dışında Kovid-19 ile mücadele ederken, bir yandan da Suriye, Libya ve Ege Denizi gibi dış politika meselelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belirtmiş olduğu üzere, Suriye rejimi mevcut durumdan istifade etmeye çalışıyor. Türkiye, 5 Mart'ta Rusya ile vardığı mutabakata sadık kalmaya devam ederken, rejim provokasyonlarını sürdürüyor. Ancak rejimin İdlib'deki ihlallerine izin vermemekte kararlıyız. Bu bölgede hiçbir terör grubunun varlığına müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumun Libya'daki meşru hükümeti desteklemesi gerektiğini yineledi. Darbeci Hafter güçlerine karşı meşru Libya hükümetinin son zamanlarda elde ettiği kazanımlar, Türkiye'nin desteğinin meyvelerini verdiğini gösteriyor. Libya ile anlaşmamıza bağlı kalmaya devam edeceğiz. Salgın ortamından çıkar sağlamaya çalışanlar yalnızca alçak rejimler ya da darbeciler değil. Terör örgütü PKK da ülkemize karşı saldırı düzenlemeye çalışıyor ancak bu saldırıları her gün engellemeye devam ediyoruz ve operasyonlarımızı durmaksızın sürdüreceğiz."

'CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATIYLA 5 BİN SOLUNUM CİHAZI ÜRETİLECEK'

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsü yenmek için sosyal mesafenin öneminin altını bir kez daha çizdiğini belirterek, "Hastanelerdeki kapasitemiz artıyor ve tedarik zincirimizde de bir sorun yaşamıyoruz. En ön saflardaki kamu çalışanlarımız ihtiyacı olanlara gerekli malzemeleri tedarik etmeye devam ediyor. Türkiye'de günlük test sayısı 40 bin düzeyine ulaştı. Enfekte sayısının azalması, iyileşen sayısının artması, yoğun bakım ünitesindeki hasta ve vefat eden sayısının aynı düzeyde devam etmesi gibi 'eğrinin düzleştiğine' dair umut işaretler var. Bütün vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske dağıtımı yapıyoruz ve ilaç ya da solunum cihazı eksikliğimiz yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda bir araya gelen firmalarımız mayıs ayının sonuna kadar 5 bin solunum cihazı üretmiş olacaklar. Tıbbi malzeme, cihaz ve ilaç üretimi için Ar-Ge programları, sertifikasyon ve üretim süreçlerimiz yakından izleniyor. N95 ve N99 maskeleri için gerekli olan filtreler de ülke içerisinde üretilecek" diye konuştu.

'BU ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN HEP BERABER GELECEĞİZ'

Fahrettin Altun, şehir hastaneleri ağına toplam 2 bin 682 yatak kapasitesiyle İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesinin de eklendiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu devasa kompleksin 150 yoğun bakım ünitesiyle bin 35 yatak kapasiteli ilk etabının açılışını gerçekleştirdi. Hükümetimiz, Kovid-19'un yayılmasını engellemek adına, 23 Nisan'dan itibaren 31 büyük şehirde 4 gün sürecek bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verdi. Ramazan ayında da bu sıkı tedbirleri artırarak bayram sonrasında hayatın hepimiz için normale dönmesini ümit ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 gün karantinada kalmayı kabul etmeleri koşuluyla dünyadaki bütün vatandaşlarımızı ülkemize geri getirmek için büyük ölçekli bir girişim başlatılması yönünde talimat verdi. 25 bin Türk vatandaşı Ramazan ayı içinde Türkiye'ye dönebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki hükümetimiz, Kovid-19 ile mücadele konusunda bütün imkanlarını seferber ediyor. Vatandaşlarımız yetkililerin tedbirlere ilişkin yönlendirmelerine büyük oranda uyuyor. Bu mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Bu zorluğun üstesinden hep beraber geleceğiz" ifadelerine yer verdi.


Fahrettin Altun, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 01:56 Kaynak: DHA

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