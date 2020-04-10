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İletişim Başkanı Altun: "Sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup fırın, eczane gibi...
6 saat önce
İletişim Başkanı Altun: "Sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup fırın, eczane gibi işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecek"
İletişim Başkanı Altun: "Sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup fırın, eczane gibi işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecek"
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:34 Kaynak: AA
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