İletişim Başkanı Altun: "Suudi mahkemesi skandal bir karara imza attı" - Son Dakika
Son Dakika Politika İletişim Başkanı Altun: 'Suudi mahkemesi skandal bir karara imza attı' - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: "Suudi mahkemesi skandal bir karara imza attı"

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında Suudi mahkemesinin skandal bir karara imza attığını belirterek, "Bu cinayeti bir avuç istihbarat yetkilisinin işlediğini iddia etmek en basit ifadeyle tüm dünyanın zekasıyla alay etmektir" dedi.

İletişim Başkanı Altun:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında Suudi mahkemesinin skandal bir karara imza attığını belirterek, "Bu cinayeti bir avuç istihbarat yetkilisinin işlediğini iddia etmek en basit ifadeyle tüm dünyanın zekasıyla alay etmektir" dedi.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi mahkemesi tarafından alınan karar hakkında Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Altun açıklamasında, "Suudi mahkemesi, Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerine aylarca süren gizli duruşmaların ardından bugün skandal bir karara imza attı. Cinayet timini özel bir jetle İstanbul'a gönderen, Kaşıkçı'nın ölüm fermanını imzalayan, maktulün cesedini yok eden ve bu cinayeti halının altına süpürmeye çalışan kişilere dokunulmazlık verildi. Bu cinayeti bir avuç istihbarat yetkilisinin işlediğini iddia etmek en basit ifadeyle tüm dünyanın zekasıyla alay etmektir. Türkiye bu olayı aydınlatmak için çabalarını sürdürecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Fahrettin Altun, Cemal Kaşıkçı, Twitter, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:34 Kaynak: İHA
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