İletişim Başkanı Altun: Tehditleriniz hükümsüzdür - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: Tehditleriniz hükümsüzdür
02.12.2020 13:31
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanının atadığı ve iletişimden sorumlu kıldığı bir ismin Cumhurbaşkanının hukukunu içeride ve dışarıda korumasının en asli görevi olduğunu belirterek, "Tehditleriniz hükümsüzdür" dedi.
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanının atadığı ve iletişimden sorumlu kıldığı bir ismin Cumhurbaşkanının hukukunu içeride ve dışarıda korumasının en asli görevi olduğunu belirterek, "Tehditleriniz hükümsüzdür" dedi.
İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyaset toplumsal talep, tercih ve kararları millet iradesine dönüştürme işidir. Millet iradesi ile seçilmiş bir Cumhurbaşkanının atadığı ve iletişimden sorumlu kıldığı bir ismin Cumhurbaşkanının hukukunu içeride ve dışarıda koruması en asli görevidir. Tehditleriniz hükümsüzdür" dedi.
Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA,
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