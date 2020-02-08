Son Dakika › Güncel › İletişim Başkanı Altun: 'Türk milleti, Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecek; bu hadsizliğin... - Son Dakika
İletişim Başkanı Altun: "Türk milleti, Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecek; bu hadsizliğin...
6 saat önce
İletişim Başkanı Altun: "Türk milleti, Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecek; bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:16 Kaynak: AA
İletişim Başkanı Altun: "Türk milleti, Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecek; bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir."
Son Dakika AK Parti'den Mustafa Akıncı'nın sözlerine sert tepki: KKTC'ye karşı kötü niyet besleyen odakları sevindirmektedir İstanbul-numan kurtulmuş'tan kktc cumhurbaşkanı akıncı'nın açıklamalarına tepki İletişim Başkanı Altun: Türk milleti, Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı