İletişim Başkanı Altun: "Türk milleti, Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecek; bu hadsizliğin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun: 'Türk milleti, Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecek; bu hadsizliğin... - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: "Türk milleti, Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecek; bu hadsizliğin...

6 saat önce

İletişim Başkanı Altun: "Türk milleti, Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecek; bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir.

İletişim Başkanı Altun:

İletişim Başkanı Altun: "Türk milleti, Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecek; bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir."

Mustafa Akıncı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:16 Kaynak: AA
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