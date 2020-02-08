İletişim Başkanı Altun: Türk milleti, Mustafa Akıncı'nın cezasını sandıkta verecektir - Son Dakika
Son Dakika Politika İletişim Başkanı Altun: Türk milleti, Mustafa Akıncı'nın cezasını sandıkta verecektir - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: Türk milleti, Mustafa Akıncı'nın cezasını sandıkta verecektir

6 saat önce

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz gazetesine yaptığı açıklamaları kınayarak, "Türk milleti, Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecek; bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir" dedi.

İletişim Başkanı Altun: Türk milleti, Mustafa Akıncı'nın cezasını sandıkta verecektir, System.String[]

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz gazetesine yaptığı açıklamaları kınayarak, "Türk milleti, Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecek; bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz gazetesine verdiği röportajı, kullandığı malum ifadeler nedeniyle en sert biçimde kınadığını belirterek, "Şehitlerimizin aziz ruhlarını incitecek bu tür açıklamalar, ancak Türk milleti nezdinde kredisini tüketmiş bir siyasetçinin bireysel beka kaygısının yansıması olarak görülebilir. Türk olmayan muhatapları karşısında misafirliğe gidince şımarıklık yapmaya başlayan çocuklar gibi davranan bu zatın, Kıbrıs Türk'ünün ve kahraman askerlerimizin canları pahasına korudukları o koltukta oturmayı hak etmediği ortadadır" dedi. Türkiye'nin kimsenin bir karış toprağında gözü olmadığını kaydeden Altun, "Türkiye Cumhuriyeti, ne yüzlerce yıllık Türk vatanı olan Kıbrıs'ın, ne de Mavi Vatan'ın kimseye peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyecektir. Türk milleti, Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecek; bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir" ifadelerini kullandı.


Fahrettin Altun, Mustafa Akıncı, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:45 Kaynak: DHA
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