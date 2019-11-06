Son Dakika Haberleri: İletişim Başkanı Altun: "Türkiye, Bağdadi'nin karısı da dahil olmak üzere aile üyelerini yeni...
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun: 'Türkiye, Bağdadi'nin karısı da dahil olmak üzere aile üyelerini yeni...

İletişim Başkanı Altun: "Türkiye, Bağdadi'nin karısı da dahil olmak üzere aile üyelerini yeni...

7 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, Bağdadi'nin karısı da dahil olmak üzere aile üyelerini yeni gözaltına aldı" dedi.

İletişim Başkanı Altun:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, " Türkiye, Bağdadi'nin karısı da dahil olmak üzere aile üyelerini yeni gözaltına aldı" dedi.


İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Bağdadi'nin karısı da dahil olmak üzere aile üyelerini yeni gözaltına aldı. Tüm terör gruplarının peşinden gitme konusundaki kararlılığımızdan şüphe duyan herkes, teröristlerin peşinde koşan Türk hükümetinin siciline bir kez daha bakmalı, diğerleri arasında DAEŞ, PKK veya YPG olmalı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Fahrettin Altun, Twitter, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:26 Kaynak: İHA
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Fahrettin Altun duyurdu: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı
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