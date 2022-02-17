Altun: "Türkiye, NATO'yu hep stratejik ve değerli bir ittifak olarak görmüştür" - Son Dakika

Değişen Dinamikler ve Uzun Süreli İttifak: Türkiye ile 70 Yıldır Daha Güçlü Paneli

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kürsüye gelişi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yıl dönümü kapsamında düzenlenen "Değişen Dinamikler ve Uzun Süreli İttifak: Türkiye ile 70 Yıldır Daha Güçlü" panelinde konuştu. (1)