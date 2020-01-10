İletişim Başkanı Altun: "Türkiye'nin otomobili ile yarım kalmış bir Devrim nihayete eriyor" - Son Dakika
Son Dakika Politika İletişim Başkanı Altun: 'Türkiye'nin otomobili ile yarım kalmış bir Devrim nihayete eriyor' - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: "Türkiye'nin otomobili ile yarım kalmış bir Devrim nihayete eriyor"

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye'nin otomobili ile yarım kalmış bir Devrim nihayete eriyor.

İletişim Başkanı Altun:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, " Türkiye'nin otomobili ile yarım kalmış bir Devrim nihayete eriyor. Yarım kalan Devrim'in hikayesini başarıyla sonlandırmak için atılan bu adımı bir zihniyet dönüşümünün en önemli sonuçlarından biri olarak görmek lazım" dedi.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mikro blog platformu Medium hesabında Türkiye'nin otomobiline ilişkin bir yazı kaleme aldı. Altun yazısında şu ifadeleri kullandı:


"'Türkiye'nin ttomobili' ile yarım kalmış bir Devrim nihayete eriyor. 2019 yılının son haftasında cumhuriyet tarihimizin en önemli atılımlarından birine şahit olduk. Dünyada ve ülkemizde çok yankı uyandıran Türkiye'nin ttomobilinin tanıtımı yapıldı. Aslında 58 yıllık gecikmiş bir hikayeyi, yarım kalmış bir Devrim'in hikayesini mutlu sonla bitirmek için büyük bir adım atıldı demek daha doğru olur. Türkiye çok daha önce kendi otomobilini üretebilirdi. Tıpkı çok daha önce kendi milli sanayisini inşa edebileceği, savunma sanayisinde kendi silahlarını geliştirebileceği, yerli teknolojiye yatırım yapabileceği gibi. Ama maalesef tüm bu adımlar birileri ya da çeşitli çıkar grupları tarafından engellendi. Bu topraklar için fikir üreten insanlar hayalperest ilan edildi. Neticede uzun yıllar sahip olduğu insan potansiyelini kullanamayan ve çoğu sektörde dışa bağımlı bir ülke olduk. O yüzden yarım kalan Devrim'in hikayesini başarıyla sonlandırmak için atılan bu adımı bir zihniyet dönüşümünün en önemli sonuçlarından biri olarak görmek lazım. 2002 yılından beri yapılmaz denilen her şeyi yapan, büyük projelerin altından alnının


akıyla çıkan, bu zamana kadar hayal bile edilemeyecek fikirleri gerçeğe dönüştüren bir Türkiye var. İşte Türkiye'nin otomobili de bu zihniyet dönüşümün en büyük sembollerinden biri olacak. Tüm mülkiyet haklarıyla, mühendisliğiyle bu topraklara ait yerli ve milli ilk otomobilimiz 'üstesinden gelemeyiz, büyük firmalarla yarışamayız' zihniyetine de en iyi cevap olacak. Bu yüzden kısa vadede seri üretime geçmesi planlanan otomobilimizin tanıtımının halkımızı heyecanlandırması, hemen hemen


tüm kesimlerin sahip çıkması kıymetli. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dışa bağımlılığı azaltmak için hamleler gerçekleştiren, yerli savunma sistemleri için atılımlar yapan ve kurulan teknoparklarla günümüz teknolojisini farklı fikirlerle buluşturan bir ülkeyiz artık."


"Dış basında da geniş yankı bulan Türkiye'nin otomobilinin tanıtımı, yapılan işin büyüklüğünü ve otomotiv sektörü için önemini ortaya koyuyor" diyen Altun, "Bu toprakların insanlarının büyük fikirleri ve büyük hayalleri hep vardı. Ancak uzun yıllar bu hayalleri gerçekleştirecek siyasi irade, fikirlere sahip çıkacak medya ve yatırım yapacak firmalar bu insanları görmezden geldi. Halbuki ülkemizden bir Elon Musk çıkmaması için hiçbir sebep yok. Türkiye'nin otomobili hayırlı olsun. Demokrasi ve hukuku gözeten, özgüveni yüksek, dünyayı takip eden, bir yandan da yerli teknolojiye yatırım yapan Türkiye'yi


hep birlikte inşa edeceğiz. Ne şanslıyız ki artık bu konuda kararlı bir siyasi irade ve liderimiz var" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Fahrettin Altun, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:50 Kaynak: İHA
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