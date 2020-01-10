İletişim Başkanı Altun:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Otomobili ile yarım kalmış bir "Devrim"in gerçekleştirileceğini belirterek, "Ülkemizden bir Elon Musk çıkmaması için hiçbir sebep yok. Türkiye'nin Otomobili hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, "mikro blog Platformu Medium" hesabında, "Türkiye'nin Otomobili ile yarım kalmış bir Devrim nihayete eriyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Türkiye'nin 2019'un son haftasında cumhuriyet tarihinin en önemli atılımlarından birine şahit olunduğunu, dünyada ve Türkiye'de çok yankı uyandıran "Türkiye'nin Otomobili"nin tanıtımının yapıldığını anımsatan Altun, şöyle devam etti:

"Aslında 58 yıllık gecikmiş bir hikayeyi, yarım kalmış bir Devrim'in hikayesini, mutlu sonla bitirmek için büyük bir adım atıldı demek daha doğru olur. Türkiye çok daha önce kendi otomobilini üretebilirdi. Tıpkı çok daha önce kendi milli sanayisini inşa edebileceği, savunma sanayisinde kendi silahlarını geliştirebileceği, yerli teknolojiye yatırım yapabileceği gibi.. Ama maalesef tüm bu adımlar birileri ya da çeşitli çıkar grupları tarafından engellendi. Bu topraklar için fikir üreten insanlar hayalperest ilan edildi."

"Hayal edilemeyecek fikirleri gerçeğe dönüştüren bir Türkiye"

Türkiye'nin uzun yıllar sahip olduğu insan potansiyelini kullanamadığını ve çoğu sektörde dışa bağımlı bir ülke olarak kaldığını bildiren Altun, "O yüzden yarım kalan Devrim'in hikayesini başarıyla sonlandırmak için atılan bu adımı bir zihniyet dönüşümünün en önemli sonuçlarından biri olarak görmek lazım." ifadelerini kullandı.

Altun, 2002'den beri yapılmaz denilen her şeyi artık yapan, büyük projelerin altından alnının akıyla çıkan, bu zamana kadar hayal bile edilemeyecek fikirleri gerçeğe dönüştüren bir Türkiye olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin Otomobili'nin bu zihniyet dönüşümün en büyük sembollerinden biri olacağını belirtti. Altun, makalesini şöyle sürdürdü:

"Tüm mülkiyet haklarıyla, mühendisliğiyle bu topraklara ait yerli ve milli ilk otomobilimiz 'üstesinde gelemeyiz, büyük firmalarla yarışamayız' zihniyetine de en iyi cevap olacak. Bu yüzden kısa vadede seri üretime geçmesi planlanan otomobilimizin tanıtımının halkımızı heyecanlandırması, hemen hemen tüm kesimlerin sahip çıkması kıymetli."

"Kararlı bir siyasi irade ve liderimiz var"

Fahrettin Altun, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dışa bağımlılığı azaltmak için hamleler gerçekleştirdiğinin altını çizerek, Türkiye'nin ayrıca yerli savunma sistemleri için atılımlar yapan ve kurulan teknoparklarla günümüz teknolojisini farklı fikirlerle buluşturan bir ülke olduğuna dikkati çekti.

Dış basında da geniş yankı bulan Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtımının, yapılan işin büyüklüğünü ve otomotiv sektörü için önemini ortaya koyduğunu bildiren İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Bu toprakların insanlarının büyük fikirleri ve büyük hayalleri hep vardı. Ancak uzun yıllar bu hayalleri gerçekleştirecek siyasi irade, fikirlere sahip çıkacak medya ve yatırım yapacak firmalar bu insanları görmezden geldi. Halbuki ülkemizden bir Elon Musk çıkmaması için hiçbir sebep yok. Türkiye'nin Otomobili hayırlı olsun.

Demokrasi ve hukuku gözeten, öz güveni yüksek, dünyayı takip eden, bir yandan da yerli teknolojiye yatırım yapan Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Ne şanslıyız ki artık bu konuda kararlı bir siyasi irade ve liderimiz var."