İletişim Başkanı Altun:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin, hem ortak güvenlik hem de ekonomik ve kültürel gelişim için Pakistan ile ilişkilerini kardeşlik içinde güçlendirmekte kararlı olduğunu belirterek, "Türkiye-Pakistan ilişkileri hem her iki ülkeye fayda sağlayacak hem de uluslararası barış ve güvenliğe katkı sunacaktır." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısı kapsamında Pakistan'a 2 günlük ziyaret gerçekleştirildiğini belirterek Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Pakistan ile ilişkileri güçlendirmekte kararlı olduğunu kaydetti.

"Pakistanlı kardeşlerimizin uluslararası forumlarda bize verdiği desteğe minnettarız." ifadesini kullanan Altun, iki ülkenin 2023'e kadar ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkararak ekonomik bağları güçlendirmeyi hedeflediğini bildirdi.

Altun, Türkiye'nin, Pakistan ile savunma ve enerjinin yanı sıra birçok alanda iş birliği yaptığına işaret ederek, "Yenilenebilir kaynaklar dahil birçok altyapı ve enerji projelerine katkıda bulunmaya hazırız." ifadesine yer verdi.

Pakistan'ın yakın zamanda Türk vatandaşlarına yönelik vize gerekliliklerini kolaylaştırdığına dikkati çeken Altun, bunun yanı sıra Lahor'da faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Karaçi'de de bir merkez açmasının planlandığı bilgisini paylaştı.

Altun, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının da (TİKA) birçok projesinin yapım aşamasında olduğunu belirterek kültürel alışverişin ilişkilerin derinleştirilmesini sağlayacağını bildirdi.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Hem ortak güvenliğimiz hem de ekonomik ve kültürel gelişim için Pakistan ile ilişkilerimizi kardeşlik içinde güçlendirmekte kararlıyız. Türkiye-Pakistan ilişkileri hem her iki ülkeye fayda sağlayacak hem de uluslararası barış ve güvenliğe katkı sunacaktır."