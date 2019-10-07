Son Dakika Haberleri: İletişim Başkanı Altun: "Türkiye, Suriye'de çok sabırlı ve müttefiklerle uyumlu şekilde hareket...
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun: 'Türkiye, Suriye'de çok sabırlı ve müttefiklerle uyumlu şekilde hareket...

İletişim Başkanı Altun: "Türkiye, Suriye'de çok sabırlı ve müttefiklerle uyumlu şekilde hareket...

1 saat önce

İletişim Başkanı Altun: "Türkiye, Suriye'de çok sabırlı ve müttefiklerle uyumlu şekilde hareket etti.

İletişim Başkanı Altun:

İletişim Başkanı Altun: " Türkiye, Suriye'de çok sabırlı ve müttefiklerle uyumlu şekilde hareket etti. Ancak Türkiye, artık bir dakika bile bekleyemez"

Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Suriye'nin sınırında eş zamanlı iki terör saldırısı: 14 yaralı
"Azerbaycan'da hoparlörden ezan yasaklandı" haberleri gerçeği yansıtmıyor ÖSO'dan YPG'ye gözdağı: Türkiye'den emir bekliyoruz, bölgeyi teröristlerden temizleyeceğim Yiğit Bulut tartışma yaratan Bahçeli paylaşımını kimin sildirdiğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 16:54:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İletişim Başkanı Altun: "Türkiye, Suriye'de çok sabırlı ve müttefiklerle uyumlu şekilde hareket...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]