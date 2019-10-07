İletişim Başkanı Altun: "Türkiye, Suriye'de çok sabırlı ve müttefiklerle uyumlu şekilde hareket...
1 saat önce
İletişim Başkanı Altun: "Türkiye, Suriye'de çok sabırlı ve müttefiklerle uyumlu şekilde hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:16 Kaynak: AA
İletişim Başkanı Altun: " Türkiye, Suriye'de çok sabırlı ve müttefiklerle uyumlu şekilde hareket etti. Ancak Türkiye, artık bir dakika bile bekleyemez"
Son dakika: Suriye'nin sınırında eş zamanlı iki terör saldırısı: 14 yaralı "Azerbaycan'da hoparlörden ezan yasaklandı" haberleri gerçeği yansıtmıyor ÖSO'dan YPG'ye gözdağı: Türkiye'den emir bekliyoruz, bölgeyi teröristlerden temizleyeceğim Yiğit Bulut tartışma yaratan Bahçeli paylaşımını kimin sildirdiğini açıkladı