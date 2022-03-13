İletişim Başkanı Altun: "Ülkemiz diplomatik ve stratejik açıdan dünyanın kalbinin attığı yer olacak" - Son Dakika
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İletişim Başkanı Altun: "Ülkemiz diplomatik ve stratejik açıdan dünyanın kalbinin attığı yer olacak"

13.03.2022 16:19
İletişim Başkanı Altun: "Ülkemiz diplomatik ve stratejik açıdan dünyanın kalbinin attığı yer olacak"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin bundan sonraki dönemde de diplomatik ve stratejik açıdan dünyanın kalbinin attığı yer olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin bundan sonraki dönemde de diplomatik ve stratejik açıdan dünyanın kalbinin attığı yer olacağını bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Türkiye'nin, stratejik açıdan sahip olduğu etkiyi ve jeopolitik ve jeoekonomik açıdan dünyadaki önemini son bir haftadaki diplomasi trafiği ile ortaya koyduğunu belirtti.

Antalya Diplomasi Forumu'nun bu gerçekliğin en net şekilde gösterildiği bir vitrin haline geldiğini kaydeden Altun, "Ülkemiz bundan sonraki dönemde de diplomatik ve stratejik açıdan dünyanın kalbinin attığı yer olacak. Küresel sorunların tartışıldığı, uyuşmazlıkların çözüldüğü ve barışın ve istikrarın sağlandığı bir marka olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Altun, Türkiye'nin eskiden satranç tahtalarının kurulduğu, savaşın ve gözyaşının hakim olduğu coğrafyalarda tüm oyunları bozan bir aktör olarak, insanı, insani değerleri ve bölgesindeki toplumları merkeze alan bir dış politika izlemeyi sürdüreceğini vurguladı.

"Küresel çok sesliliğin aslen yaşandığı toplantılar ülkemizde yapılacak"

Antalya Diplomasi Forumu ve benzeri forumların, Türkiye için çıkarlar ötesi ve uluslar üstü mesajın paylaşıldığı platformlar olmaya devam edeceğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye, küresel anlamda barışın ve adaletin güvencesi ve mazlumların ve mağdurların sesi olmayı sürdürecek. Daha önceki forumlarda da olduğu gibi küresel çoksesliliğin şeklen değil aslen yaşandığı toplantılar yine ülkemizde yapılacak.

Küresel sorunlara çözüm için yeni fikirler ve yeni sesler bu topraklarda yeşerecek. Bu vesileyle Antalya Diplomasi Forumu toplantısında emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve bu toplantıların yeni forumların önünü açmasını ve hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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Antalya Diplomasi Forumu, Fahrettin Altun, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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