Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama Açıklaması

14.11.2022 08:52
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili, "Uluslararası toplum bilmelidir ki sivillerimize yönelik terör saldırıları, bazı ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteğin doğrudan ve dolaylı sonuçlarıdır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili, "Uluslararası toplum bilmelidir ki sivillerimize yönelik terör saldırıları, bazı ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteğin doğrudan ve dolaylı sonuçlarıdır. Bu ülkeler Türkiye'nin dostluğunu istiyorlarsa teröre doğrudan ve dolaylı desteklerini derhal kesmelidirler." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, terörün çirkin yüzünün bir kez daha İstanbul'da görüldüğünü belirterek hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Saldırının arkasındaki gerçek faillerin bulunacağından ve onlara ağır bedeller ödetileceğinden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini vurgulayan Altun, "Teröristler bu menfur saldırılarla milletimizi ve hükümetimizi yıldırabileceklerini, ülkemize korku yayabileceklerini sanıyorlar. Masum sivillere yaptıkları saldırılarla milletimizi sindirebileceklerini zannediyorlar. Ama başaramayacaklar!" değerlendirmesinde bulundu.

"Her seferinde daha güçlü ve daha birlik olarak çıktık"

Türkiye'nin geçmişte de benzer badireler yaşadığını ve her seferinde bunlara karşı koyduğunu anlatan Altun, şöyle devam etti:

"Her seferinde daha güçlü ve daha birlik olarak çıktık. Her seferinde yılmaksızın faillerin peşine düştük. Bu sefer de farklı olmayacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sarsılmaz liderliğindeki hükümetimiz, teröristleri nerede olurlarsa olsunlar takip etmekten ve cezalandırmaktan asla geri durmamıştır. Bugün derin bir acı hisseden halkımıza, masumlara saldıranların çok ağır bedeller ödeyeceğinin sözünü veriyoruz. Uluslararası toplum bilmelidir ki sivillerimize yönelik terör saldırıları, bazı ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteğin doğrudan ve dolaylı sonuçlarıdır. Bu ülkeler Türkiye'nin dostluğunu istiyorlarsa teröre doğrudan ve dolaylı desteklerini derhal kesmelidirler.

Bir kez daha, bu saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyor, yaralananlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Teröristlerin cezalandırılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sözümüz sözdür."

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Irak ve IKBY hükümetlerinden Türkiye'ye başsağlığı mesajı Irak ve IKBY hükümetlerinden Türkiye'ye başsağlığı mesajı Fransa'dan İstanbul'daki patlama nedeniyle Türkiye'ye dayanışma mesajı Fransa'dan İstanbul'daki patlama nedeniyle Türkiye'ye dayanışma mesajı

Fahrettin Altun, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:12 Hindistan'da bir öğretmen, öğrencisiyle evlenmek için cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu
09:11 MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen yarışmacı Burak Revanbahş oldu
08:57 İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan kadın teröristin kaçış anı saniye saniye kameraya kaydedildi
08:57 Araç sahiplerini mutlu edecek gelişme! Motorine indirim geliyor
08:39 İstiklal'deki saldırıdan sağ kurtulan İtalyan turist o anları anlattı: Hayatımda hiç bu kadar hızlı koşmamıştım
08:14 Gözlerden uzak hayat yaşayan Muazzez Abacı'nın değişimi sosyal medyada gündem oldu
07:58 İstiklal'deki saldırıda yaşamını yitiren 6 vatandaşımızın kimlikleri belli oldu
07:38 İstiklal'deki saldırının talimatı Kobani'den gelmiş! Bakan Soylu son bilgileri paylaştı
07:06 Bombalı saldırı sonrası kapatılan İstiklal Caddesi açıldı! Tüm banklar kaldırıldı
22:17 Şiddet iddiasıyla gündem olmuşlardı! Uğur Akkuş, Ebru Şallı'ya 11 milyon liralık otomobil hediye etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2022 09:48:59. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement