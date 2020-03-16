İletişim Başkanı Altun: "Vatandaşlarımızı hastalıktan koruma konusunda tam bir kararlılık içindeyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun: 'Vatandaşlarımızı hastalıktan koruma konusunda tam bir kararlılık içindeyiz' - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: "Vatandaşlarımızı hastalıktan koruma konusunda tam bir kararlılık içindeyiz"

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yüksek risk taşıyan kişiler de dahil olmak üzere bütün vatandaşlarımızı hastalıktan koruma konusunda tam bir kararlılık içindeyiz.

İletişim Başkanı Altun:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yüksek risk taşıyan kişiler de dahil olmak üzere bütün vatandaşlarımızı hastalıktan koruma konusunda tam bir kararlılık içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesiyle ilgili şunları kaydetti:

" Türkiye, uluslararası bazı uçuşları durdurmak ve uzaktan eğitime geçiş yapmak gibi tedbirleri zamanında alarak Kovid-19'un yayılmasını başarılı bir şekilde yavaşlattı. Yüksek risk taşıyan kişiler de dahil olmak üzere bütün vatandaşlarımızı hastalıktan koruma konusunda tam bir kararlılık içindeyiz."

Fahrettin Altun, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:10 Kaynak: AA
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