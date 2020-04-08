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İletişim Başkanı Altun: "Vatandaşlarımızın hesabını bu cani terör örgütünden soracağız. Hiç...
6 saat önce
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır'da sivillere yönelik terör saldırısına ilişkin, "Vatandaşlarımızın hesabını bu cani terör örgütünden soracağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır'da sivillere yönelik terör saldırısına ilişkin, "Vatandaşlarımızın hesabını bu cani terör örgütünden soracağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.
Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin, bugünlerde dahi hiçbir şekilde hız kesmediğinin bilinmesini istediklerini vurguladı.
Fahrettin Altun, şunları kaydetti:
"Kalleş terör örgütü Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 5 sivil vatandaşımızı şehit etti. Vatandaşlarımızın hesabını bu cani terör örgütünden soracağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın."
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:22 Kaynak: AA
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