İletişim Başkanı Altun: Virüse karşı cepheyi genişletiyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun: Virüse karşı cepheyi genişletiyoruz - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: Virüse karşı cepheyi genişletiyoruz

7 saat önce

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'de, son 24 saatte koronavirüse karşı alınan önlemler ve yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

İletişim Başkanı Altun: Virüse karşı cepheyi genişletiyoruz, System.String[]

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'de, son 24 saatte koronavirüse karşı alınan önlemler ve yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu. Çin'den Kovid-19 için getirilen ilaçların 40 şehre dağıtıldığını belirten Altun, "Virüse karşı cepheyi genişletiyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Koronavirüs'le mücadele kapsamında Milletimiz sosyal mesafeyi artırırken biz de virüse karşı cepheyi genişletiyoruz. Son 24 saatte aldığımız önlemler mücadelemize ivme kazandıracak, Devlet-Millet el ele inşallah bu süreci atlatmamıza katkı sağlayacak" dedi.

Altun'un paylaştığı görsele göre; Çin'den Kovid-19 için getirilen ilaçlar, ambulans uçakla 40 şehre dağıtıldı. Tüm marketlerin 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermesine ve marketlerde aynı anda bulunabilecek müşteri sayısının sınırlandırılmasına karar verildi. Şehiriçi ve şehirlerarası ulaşım araçlarının, yüzde 50'si kadar yolcu alabileceği kararlaştırıldı. Halkbank'ın ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira ticari kart desteği vermesi kararlaştırıldı. Vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hali kapsamındaki sektörler ve iş kolları belirlendi. Sektörlerin dışında, ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı olan tüm gelir vergisi mükellefi 1,9 milyon kişi mücbir sebep kapsamına alındı. Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeler 6'şar ay ötelendi. Bu aylarda verilmesi gereken Muhtasar ve KDV beyannameler 27 Temmuz'a ertelendi. 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükelleflerinin beyanname ve ödemeleri, yasağın sonuna kadar ertelendi. MSB'de birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Koronavirüs Takip Merkezi kuruldu.

'Türkiye'de Koronavirüs' başlığıyla hazırlanan görselde, Türkiye'de, son 24 saatte koronavirüs'e karşı alınan tedbirlere yer verildi.

Haber: ANKARA,


Çin Halk Cumhuriyeti, Fahrettin Altun, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:50 Kaynak: DHA

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