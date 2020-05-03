İletişim Başkanı Altun: Yaptıklarımız herkese 'önce insan' gözüyle baktığımızın kanıtıdır - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin diğer ülkelere yaptığı yardımlara ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bu tarihi zorluk karşısında insanlığımızı göstermemiz gerektiğini bize her gün hatırlatıyor. Covid-19 krizi boyunca bütün dünya için şu ana dek yaptıklarımız, herkese 'önce insan' gözüyle baktığımızın bir kanıtıdır" dedi.

İletişim Başkanı Altun, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, koronavirüsle mücadele kapsamında 2'nci kez maske, tulum, yüz koruyucu siperlik gibi malzemelerin askeri kargo uçağı ile ABD'ye ulaştığını anımsattı. Altun, "Müttefiklerimizi, dostlarımızı ve dünyada ihtiyaç içindeki bütün ülkeleri desteklemeye devam edeceğiz. Bu bir siyaset meselesi değil, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ve ülkemizin insani yaklaşımının göstergesidir" ifadesini kullandı.

'60 ÜLKEYE YAPTIĞIMIZ YARDIMLARLA İLGİLİ OLUMLU GERİ DÖNÜŞ ALIYORUZ'

Altun, Covid-19 salgınıyla mücadelelerine yardım etmek üzere Somali 'ye de tıbbi malzeme sevkiyatı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Bu sevkiyatın içerisinde yurt dışına ilk defa gönderilen yerli solunum cihazları da yer aldı. Şu ana dek 60 ülkeye yaptığımız insani yardım girişimlerimizle ilgili birçok olumlu geri dönüş ve övgü alıyoruz. Hatırlanmalıdır ki Türkiye, bu salgından önce dahi, gayri safi yurt içi hasılasına göre yaptığı insani yardımlar açısından zaten dünyada başı çekmekteydi" dedi.

'HERKESE 'ÖNCE İNSAN' GÖZÜYLE BAKTIĞIMIZIN KANITIDIR'

Türkiye'nin 4 milyon mülteciyi barındırmaya devam ettiğinin altını çizen Altun, dünyada bundan daha fazla sayıda mülteci barındıran bir ülkenin olmadığını belirtti. Altun, şunları kaydetti:

"Biz bu insanları kamplarda tutmuyor, kardeşlerimiz olarak aramıza kabul ediyoruz; zira insanlık bunu gerektirir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bu tarihi zorluk karşısında insanlığımızı göstermemiz gerektiğini bize her gün hatırlatıyor. Covid-19 krizi boyunca bütün dünya için şu ana dek yaptıklarımız, herkese 'önce insan' gözüyle baktığımızın bir kanıtıdır. Türkiye bu krizden, halkımızın selameti için milli kaynaklarını seferber ederek, hasta ve güçsüz durumdakilere bakarak, dünyada herkese yardım eli uzatarak ve küresel bir çözüm için küresel girişimlerde bulunmuş olarak çıkacaktır. Milletimizin sabrıyla, cömertliğiyle ve metanetiyle gurur duyuyoruz."