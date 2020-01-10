İletişim Başkanı Altun: Yarım kalmış bir Devrim, nihayete eriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun: Yarım kalmış bir Devrim, nihayete eriyor - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: Yarım kalmış bir Devrim, nihayete eriyor

7 saat önce

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, 'Türkiye'nin Otomobili ile yarım kalmış bir Devrim nihayete eriyor' başlıklı yazısında, "Aslında '58 yıllık gecikmiş bir hikayeyi, yarım kalmış bir Devrim'in hikayesini, mutlu sonla bitirmek için büyük bir adım atıldı' demek daha doğru olur" dedi.

İletişim Başkanı Altun: Yarım kalmış bir Devrim, nihayete eriyor, System.String[]

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, 'Türkiye'nin Otomobili ile yarım kalmış bir Devrim nihayete eriyor' başlıklı yazısında, "Aslında '58 yıllık gecikmiş bir hikayeyi, yarım kalmış bir Devrim'in hikayesini, mutlu sonla bitirmek için büyük bir adım atıldı' demek daha doğru olur" dedi.

Fahrettin Altun, mikro blog platformu Medium hesabında, 'Türkiye'nin Otomobili ile yarım kalmış bir Devrim nihayete eriyor' başlıklı bir yazı kaleme aldı. 2019 yılının son haftasında Cumhuriyet tarihinin en önemli atılımlarından birinin gerçekleştirildiğini kaydeden Altun, "Dünyada ve ülkemizde çok yankı uyandıran Türkiye'nin Otomobilinin tanıtımı yapıldı. Aslında '58 yıllık gecikmiş bir hikayeyi, yarım kalmış bir Devrim'in hikayesini, mutlu sonla bitirmek için büyük bir adım atıldı' demek daha doğru olur. Türkiye çok daha önce kendi otomobilini üretebilirdi. Tıpkı çok daha önce kendi milli sanayisini inşa edebileceği, savunma sanayisinde kendi silahlarını geliştirebileceği, yerli teknolojiye yatırım yapabileceği gibi. Ama maalesef tüm bu adımlar birileri ya da çeşitli çıkar grupları tarafından engellendi. Bu topraklar için fikir üreten insanlar hayalperest ilan edildi" ifadelerini kullandı.

'ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜNÜN BİR SONUCU'

Türkiye'nin uzun yıllar sahip olduğu insan potansiyelini kullanamadığını ve çoğu sektörde dışa bağımlı olduğunu dile getiren Altun, "O yüzden yarım kalan Devrim'in hikayesini başarıyla sonlandırmak için atılan bu adımı bir zihniyet dönüşümünün en önemli sonuçlarından biri olarak görmek lazım. 2002 yılından beri yapılmaz denilen her şeyi yapan, büyük projelerin altından alnının akıyla çıkan, bu zamana kadar hayal bile edilemeyecek fikirleri gerçeğe dönüştüren bir Türkiye var. İşte Türkiye'nin Otomobili de bu zihniyet dönüşümünün en büyük sembollerinden biri olacak. Tüm mülkiyet haklarıyla, mühendisliğiyle bu topraklara ait yerli ve milli ilk otomobilimiz 'üstesinden gelemeyiz, büyük firmalarla yarışamayız' zihniyetine de en iyi cevap olacak" dedi.

'ÜLKEMİZDEN ELON MUSK ÇIKMAMASI İÇİN SEBEP YOK'

Altun, kısa vadede seri üretime geçmesi planlanan otomobilin tanıtımının halkı heyecanlandırdığına ve hemen hemen tüm kesimlerin otomobile sahip çıktığına işaret ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dışa bağımlılığı azaltmak için hamleler gerçekleştiren, yerli savunma sistemleri için atılımlar yapan ve kurulan teknoparklarla günümüz teknolojisini farklı fikirlerle buluşturan bir ülkeyiz artık. Dış basında da geniş yankı bulan Türkiye'nin Otomobilinin tanıtımı, yapılan işin büyüklüğünü ve otomotiv sektörü için önemini ortaya koyuyor. Bu toprakların insanlarının büyük fikirleri ve büyük hayalleri hep vardı. Ancak uzun yıllar bu hayalleri gerçekleştirecek siyasi irade, fikirlere sahip çıkacak medya ve yatırım yapacak firmalar bu insanları görmezden geldi. Halbuki ülkemizden bir Elon Musk çıkmaması için hiçbir sebep yok" mesajını verdi.


Fahrettin Altun, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:41 Kaynak: DHA
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