İletişim Başkanı Altun: Yasakçı zihniyet iş başında - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İletişim Başkanlığı hakkında verdiği kanun teklifini eleştirerek "Yasakçı zihniyet iş başında" dedi.

İletişim Başkanı Altun, CHP'nin İletişim Başkanlığı ile ilgili TBMM'ye verdiği kanun teklifi hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, yaptığı açıklamada, "Yasakçı zihniyet iş başında. CHP, bizim konuşmamızı engellemek için kanun teklifi vermiş. Yazık. Yasalar çerçevesinde görevimizi yaptığımızı onlar da çok iyi biliyorlar. Devam edeceğiz, Cumhurbaşkanımızın emrinde milletimize ve bütün dünyaya hakkı, hakikati haykıracağız" ifadelerini kaydetti.

Haber: ANKARA,