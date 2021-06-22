Üye Girişi
İletişim Başkanı Altun: "Yeni Normalleşme Uygulamalarına Milletimizle Birlikte Sevinmek Yerine İdeolojik Bir Çarpıtmayla 'Müziğin Engellendiği'... - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: "Yeni Normalleşme Uygulamalarına Milletimizle Birlikte Sevinmek Yerine İdeolojik Bir Çarpıtmayla 'Müziğin Engellendiği'...

22.06.2021 10:05
İletişim Başkanı Altun:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ne yazık ki yeni normalleşme uygulamalarına milletimizle birlikte sevinmek yerine ideolojik bir çarpıtmayla 'müziğin engellendiği' şeklinde tezvirat ve manipülasyona sarılanlar olmuştur.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ne yazık ki yeni normalleşme uygulamalarına milletimizle birlikte sevinmek yerine ideolojik bir çarpıtmayla 'müziğin engellendiği' şeklinde tezvirat ve manipülasyona sarılanlar olmuştur. " ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Altun, yaptığı yazılı açıklamada, "müzikli eğlence mekanlarının çalışma saatleri üzerinden yapılan manipülasyona" ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında ülke ve millet olarak başarıyla sürdürülen Kovid-19 mücadele sürecinde normalleşmeye ilişkin yeni dönem uygulamalarını da açıkladığını hatırlatan İletişim Başkanı Altun, şöyle devam etti:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının 1 Temmuz itibarıyla tümüyle kaldırılması başta olmak üzere, alınan yeni kararlar, Kovid-19 salgınında zor günleri geride bıraktığımızın göstergesi olmuştur. Bu adımlardan biri de salgın tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara veren müzikli eğlence mekanlarının 1 Temmuz itibarıyla belirlenecek kurallar çerçevesinde açılması ve saat 24. 00'e kadar hizmet verebilmeleri olmuştur. Ancak ne yazık ki yeni normalleşme uygulamalarına milletimizle birlikte sevinmek yerine ideolojik bir çarpıtmayla 'müziğin engellendiği' şeklinde tezvirat ve manipülasyona sarılanlar olmuştur. "

Müzikli eğlence mekanlarının gece çalışma saatlerinin tüm dünyada normal zamanlarda bile belirli bir zaman dilimine göre düzenlendiğini belirten İletişim Başkanı Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, dünyada da benzer örnekleri olan bu uygulamaya ilişkin genel bir kaideye işaret etmiştir. " değerlendirmesinde bulundu.

"Acziyet örneği olarak kayıtlara geçmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduğunu, verdiği talimatla devletin ilgili kurumlarının salgın tedbirlerinden etkilenen sektörlerin başında gelen müzik camiasını da bu süreçte yalnız bırakmadığını ve bütün imkanlarıyla desteklediğini vurgulayan İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Bu gerçeğe rağmen siyasi bocalamalarını toplumsal kutuplaşma çabalarıyla örtmeye çalışanların türlü çarpıtma ve yalanlarla müzikli eğlence mekanlarıyla ilgili adımı da kullanmaya çalışmalarını milletimiz ibretle takip etmektedir. Özlem duydukları eski Türkiye alışkanlarını terk edemeyenlerin, sahte bir yaşam tarzı tartışmasıyla suni bir gündem oluşturarak toplumu kutuplaştırmaya ve buradan siyasi rant devşirmeye girişmeleri, bir acziyet örneği olarak kayıtlara geçmiştir. "

İletişim Başkanı Altun, tüm dünyanın baş etmeye çalıştığı salgın musibetinden tamamen kurtulmak için devlet ve millet olarak hassasiyet göstermeye devam edeceklerini ve bu başarılı mücadeleyi manipüle etmeye çalışanlara prim vermeyeceklerini bildirdi.

İletişim Başkanı Altun: Yeni Normalleşme Uygulamalarına Milletimizle Birlikte Sevinmek Yerine İdeolojik Bir Çarpıtmayla 'Müziğin Engellendiği'...

Kabine Toplantısı, Fahrettin Altun, 1 Temmuz, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İletişim Başkanı Altun: 'Yeni Normalleşme Uygulamalarına Milletimizle Birlikte Sevinmek Yerine İdeolojik Bir Çarpıtmayla 'Müziğin Engellendiği'... - Son Dakika


Son Dakika

20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar oldu! Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı 11:40 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar oldu! Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu 11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu 11:20 İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu
Eski koca dehşeti yine can aldı! 3 çocuğunun annesini sokak ortasında öldürüp, kendi kafasına sıktı 11:18 Eski koca dehşeti yine can aldı! 3 çocuğunun annesini sokak ortasında öldürüp, kendi kafasına sıktı Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı 10:55 Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, 10:46 Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı 10:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! 10:07 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor!

Son Dakika Haberleri
11:46 Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu
11:34 CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum
11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu
11:26 Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı
11:20 İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu
11:18 Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
11:07 Dolar güne düşüşle başladı, 8,75'ten işlem görüyor
10:58 TÜİK merak edilen araştırmanın sonuçlarını yayınladı! Gelir seviyesi en yüksek olan il İstanbul
10:54 Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı Galatasaray da listesine aldı
10:43 Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi
HDP için kritik süreç başladı! Partinin kapanması durumunda tekrar açılması mümkün olmayacak HDP için kritik süreç başladı! Partinin kapanması durumunda tekrar açılması mümkün olmayacak         
11:41
CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum         
11:34
Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı         
11:27
Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:19
TÜİK merak edilen araştırmanın sonuçlarını yayınladı! Gelir seviyesi en yüksek olan il İstanbul TÜİK merak edilen araştırmanın sonuçlarını yayınladı! Gelir seviyesi en yüksek olan il İstanbul         
10:58
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı Galatasaray da listesine aldı Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı Galatasaray da listesine aldı         
10:54
Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi         
10:43
Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş         
10:09
Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü         
10:02
Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti         
09:54
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
Yeğeniyle yasak ilişki yaşayan Murat Başoğlu, gittiği spor salonunda darbedildi Yeğeniyle yasak ilişki yaşayan Murat Başoğlu, gittiği spor salonunda darbedildi         
09:19
AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi         
09:14
Yılmaz Özdil ima etti, Uğur Dündar çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım Yılmaz Özdil ima etti, Uğur Dündar çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım         
08:34
İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma         
08:25
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 11:49:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İletişim Başkanı Altun: "Yeni Normalleşme Uygulamalarına Milletimizle Birlikte Sevinmek Yerine İdeolojik Bir Çarpıtmayla 'Müziğin Engellendiği'... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement