İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı... - Son Dakika
Son Dakika Politika İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı... - Son Dakika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı...

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı..., System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmesinin kararlaştırıldığını belirtti. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Vladimir Putin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:59 Kaynak: İHA
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