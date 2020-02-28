İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı... - Son Dakika

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı...
6 saat önce
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmesinin kararlaştırıldığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:59 Kaynak: İHA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmesinin kararlaştırıldığını belirtti. - ANKARA
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