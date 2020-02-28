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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Trump, Macron, Merkel ve Borisov ile...
6 saat önce
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Trump, Macron, Merkel ve Borisov ile görüşecek"
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:04 Kaynak: İHA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Trump, Macron, Merkel ve Borisov ile görüşecek" - ANKARA
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