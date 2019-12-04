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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile NATO...
6 saat önce
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:33 Kaynak: İHA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi" dedi. - LONDRA
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