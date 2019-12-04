Son Dakika Haberleri: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile NATO...
Son Dakika Politika İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile NATO... - Son Dakika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile NATO...

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun,

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi" dedi. - LONDRA

Amerika Birleşik Devletleri, Fahrettin Altun, Donald Trump, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:33 Kaynak: İHA
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