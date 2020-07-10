İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 20.53'te... - Son Dakika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 20.53'te...
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 20.53'te millete sesleniş konuşması gerçekleştirecek" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:29 Kaynak: İHA
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