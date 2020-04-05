İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' paylaşımı - Son Dakika

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' paylaşımı
44 dakika önce
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde başlatılan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dayanışma kampanyası ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden video paylaştı.
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde başlatılan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dayanışma kampanyası ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden video paylaştı.
Başkan Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "'Sen' 'Ben' yok 'BİZ' varız. Birlikle var olmak, kardeşlik ırmağında hep birlikte akmak için Biz Bize Yeteriz Türkiyem. Kardeşliğimize ve birliğimize sahip çıkıyoruz, hep birlikte mazluma yoldaş, yaralı gönüllere merhem oluyoruz" ifadelerine yer verdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-İletişim Başkanı Altun'un paylaştığı video
ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 10:15 Kaynak: DHA
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