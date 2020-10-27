Charlie Hebdo'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı! Ahlaksız karikatüre Türkiye'den tepki yağıyor - Son Dakika

Charlie Hebdo'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı! Ahlaksız karikatüre Türkiye'den tepki yağıyor

27.10.2020 23:42

Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i hedef alan skandal karikatürüne Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki geldi. Kalın, "Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz" dedi.

İslam'ı ve Müslümanları hedef alan yayınlarıyla bilinen Fransız Charlie Hebdo dergisi, büyük bir skandala daha imza attı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e yönelik ahlaksızca karikatürlerle tüm İslam dünyasının tepkisini çeken Fransız Charlie Hebdo bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam dünyasını hedef almasından cesaret alan dergi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çirkin bir şekilde karikatürize ederek, İslam'a ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret etti. Dergi tepki çeken kapağında, Erdoğan'a yönelik 'Özel hayatında aslında çok eğlenceli' ifadesini kullanarak, kapağın alt kısmına da Peygamberimize dil uzattı. Çirkin karikatüre dünyadan tepki yağdı.

"KÜLTÜREL IRKÇILIĞI YAYMA ÇABASINI KINIYORUZ"

Charlie Hebdo'nun tepki çeken karikatürüne Türkiye'den ilk tepki ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerinin karşılık bulduğunu belirten Altun, "Charlie Hebdo az önce güya Cumhurbaşkanımızı gösteren aşağılık resimlerle dolu bir dizi paylaştı. Bu derginin kültürel ırkçılık ve nefretini yaymaya yönelik iğrenç çabasını kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözde karikatürlerin tiksindirici olduğunu belirten Altun, "Bu açıkça yabancı düşmanı, İslamofobik ve hoşgörüsüz bir kültürel çevrenin ürünüdür" dedi.

"MÜSTEHCENLİKLERİYLE LİDERİMİZİ HEDEF ALIYORLAR"

Altun, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız, dünya çapında milyonlarca mülteciyi kucaklamada öncülük ederek hafızalardaki en insani lider olmuştur. Kadınlara ve çocuklara yardım etmek için parmağını kaldırmayanlar şimdi müstehcenlikleriyle liderimizi hedef alıyor.

"DİNİMİZE YÖNELİK İĞRENÇ SALDIRILARA KARŞI SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Sivillere yönelik her türlü şiddete ve İslam adına her türlü terör eylemine karşı olduğumuza dair tutumumuzu açıkça ortaya koyduk. Ancak nereden gelirse gelsin kültürümüze ve dinimize yönelik iğrenç saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız.

Yine, ırkçı, yabancı düşmanı, İslamofobik ve anti-Semitik kışkırtmalar bizi ayni karşılık vermeye kışkırtamayacak. Algılanan mağduriyetinize dayanarak gözdağı ve provokasyonlarınıza boyun eğmeyi reddediyoruz."

KALIN: SAĞDUYU SAHİBİ HERKES BU YAYINI KINAMALI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Fransız dergisi Charlie Hebdo'ya sert tepki gösterdi. Kalın, "Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir. İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmek ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabilir. Sağduyu sahibi herkes bu iğrenç yayıncılığı kınamalı ve reddetmelidir." tepkisini gösterdi.

Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne Türkiye'den peş peşe sert tepki: Sessiz kalmayacağız

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI CESUR: BU ÜLKENİN BU TİPLERDEN DAHA BÜYÜK DÜŞMANI YOK

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur ise karikatürü rezil olarak niteleyerek, "Charlie Hebdo'nun rezil karikatür tweetine 'Yapmayın işte bu Erdoğan'ın işine yarıyor' diye Fransızca tweet atan Türk isimli bir hesap gördüm az önce" paylaşımı yaptı.

Cesur paylaşıma, "Yazıklar olsun. Bu ülkenin, bu milletin vallahi bu tiplerden daha büyük düşmanı yok" diyerek tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hz. Muhammed'e (s.a.v) hakaret içeren karikatürleri devlet binalarına yansıtmış, hatta lise kitapçıklarında karikatürün yer alması için talimat vermişti. Bunun üzerine İslam dünyasında tepki ve protestolar yükselmişti.

Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Filistin ve Fas'ın yanı sıra birçok ülkede Fransız ürünleri boykot edilmeye başlanmasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan da, "Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları sakın almayın" ifadeleriyle boykot çağrısında bulunmuştu.

Charlie Hebdo'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı! Ahlaksız karikatüre Türkiye'den tepki yağıyor
Charlie Hebdo'dan yine çirkin provokasyon! Erdoğan üzerinden Peygamberimizi ve İslam'ı hedef aldılar
Charlie Hebdo'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı! Ahlaksız karikatüre Türkiye'den tepki yağıyor

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Son Dakika Politika Charlie Hebdo'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı! Ahlaksız karikatüre Türkiye'den tepki yağıyor - Son Dakika


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