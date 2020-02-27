İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İdlib açıklaması: Zaman doluyor, artık planlarımızı devreye sokacağız - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İdlib açıklaması: Zaman doluyor, artık planlarımızı devreye sokacağız - Son Dakika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İdlib açıklaması: Zaman doluyor, artık planlarımızı devreye sokacağız

16 dakika önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de yaşanan son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Rejim güçlerinin İdlib'i boşaltmasına izin vermeyeceklerini belirten Altun, "Zaman doluyor! Katil rejim, sivillere ve Türk askerine saldırdı. Yanıt verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Artık planlarımızı devreye sokacağız" dedi.

İdlib'de rejim güçlerinin sivil halka ve Türk askerine yönelik saldırgan tutumu devam ederken Türkiye bölgede rejim unsurlarını ortadan kaldırmakta kararlı adımlarını atmaya devam ediyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de yaşanan süreç ile ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Altun, "Rejim güçlerinin İdlib'i boşaltmasına izin vermeyeceğiz. İdlib Rusya ile yapılan anlaşmalar ile ateşkes bölgesi olarak kabul edilmiştir. Diplomatik ve politik yollardan çözüm bulamazsak bu insani felaketi durdurmak adına başka önlemler almaktan çekinmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Altun'un açıklamalarından satır başları:

Uluslararası toğlu rejimin İdlib'deki vahşetini görmeye başlıyor. Ancak, bu yeterli değildir. Uluslararası toplumun sorumlu üyeleri harekete şimdi harekete geçmelidir. İdlib'de halkın güvenliği ve bölgenin istikrarı tehlikededir.

"BAŞKA ÖNLEMLER ALMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ"

Rejim güçlerinin İdlib'i boşaltmasına izin vermeyeceğiz. İdlib Rusya ile yapılan anlaşmalar ile ateşkes bölgesi olarak kabul edilmiştir. Diplomatik ve politik yollardan çözüm bulamazsak bu insani felaketi durdurmak adına başka önlemler almaktan çekinmeyeceğiz.

"ZAMAN DOLUYOR"

Zaman doluyor! Katil rejim, sivillere ve Türk askerine saldırdı. Yanıt verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Rejimin bu saldırgan tutumu devam ederse, masum insanları öldürmesini ve yerlerinden etmesini engellemek için planlarımızı devreye sokacağız.

Zaman bitiyor! Katil rejim, yerdeki sivillere ve askerlerimize saldırdı. Yanıt vermeye devam ettik ve devam edeceğiz. Bu saldırılar devam ederse, rejimin daha fazla insanı öldürmesini ve yerinden etmesini durdurma planlarımızla ilerliyoruz.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İdlib açıklaması: Zaman doluyor, artık planlarımızı devreye sokacağız
Fahrettin Altun, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:50 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması yapıldı
"TSK, İdlib'de Rus uçaklarına ateş etti" iddiası yalanlandı Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu Görevden uzaklaştırılan Vefa Salman'dan ilk açıklama: İddialar doğru değil

Son Dakika Haberleri
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 22:07:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İdlib açıklaması: Zaman doluyor, artık planlarımızı devreye sokacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]