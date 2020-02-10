İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 'Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman... - Son Dakika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman...

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya; dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya; dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir." - ANKARA

Fahrettin Altun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:45 Kaynak: İHA
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