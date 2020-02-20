İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "İdlib'te barışı temin etmek, insani yardım faaliyetlerini... - Son Dakika
Son Dakika Politika İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 'İdlib'te barışı temin etmek, insani yardım faaliyetlerini... - Son Dakika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "İdlib'te barışı temin etmek, insani yardım faaliyetlerini...

7 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "İdlib'te barışı temin etmek, insani yardım faaliyetlerini yönetmek üzere bulunan askerlerimize rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: " İdlib'te barışı temin etmek, insani yardım faaliyetlerini yönetmek üzere bulunan askerlerimize rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz." - ANKARA

Fahrettin Altun, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:48 Kaynak: İHA
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