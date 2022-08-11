Altun: İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecinde agresif iletişim kampanyası sürdürdük

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecinde ülkemizin tezlerini uluslararası kamuoyuna daha iyi anlatmak için çok agresif bir iletişim kampanyası sürdürdük. İsveç ve Finlandiya medyasında çok yoğun şekilde içerikler ürettik, medyasını bilgilendirdik" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Ankara'da düzenlenen 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'na katıldı. Altun, iletişimin, uluslararası alanda, uluslararası sistemde olan dönüşümün başat unsurlarından biri haline geldiğini belirterek, "Uluslararası sistemde yaşanan dönüşüm, beraberinde iletişim temelli bir mücadeleyi de ortaya çıkarmış durumda. Bunu hepimiz bütün faaliyetlerimizde görüyoruz, yaşıyoruz. Artık enformasyon savaşları çok hızlı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Enformasyon savaşları giderek dezenformasyon savaşlarına dönüşmekte. Dezenformasyon savaşlarının eşliğinde uluslararası alanda çatışmalar ve savaşlar sürmekte. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş aslında bize ne denli yoğun bir dezenformasyon savaşının da uluslararası alanı tahakküm altına alabileceğini gösterdi. Bu noktada Türkiye, dezenformasyon sürecinden en fazla etkilenen, sistematik dezenformasyon kampanyalarına en fazla maruz kalan ülke konumunda. Türkiye bugün itibarıyla bakıldığında bir düzen kurucu ülke konumunda. Giderek etkinliğini artıran, bölgesel ve küresel bir güç konumunda. Bu nedenle bu yeni dönemde küresel ve bölgesel krizlere çözüm üretmek üzere Türkiye; diplomatik, siyasi, insani, askeri ve ekonomik anlamda olağanüstü bir çaba içerisinde. Bütün bunlar Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkemizi etkin ve itibarlı bir istikrarlaştırıcı bölgesel güce dönüştürmüş durumda" dedi.