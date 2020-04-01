İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 552 milyon... - Son Dakika

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 552 milyon...
30 dakika önce
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandığını bildirdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:56 Kaynak: AA
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