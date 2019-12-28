İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Somali'de 2 vatandaşımızla birlikte 80 civarında kişinin... - Son Dakika
Son Dakika Politika İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 'Somali'de 2 vatandaşımızla birlikte 80 civarında kişinin... - Son Dakika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Somali'de 2 vatandaşımızla birlikte 80 civarında kişinin...

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Somali'de 2 vatandaşımızla birlikte 80 civarında kişinin hayatını kaybettiği terörist saldırıyı lanetliyorum.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: " Somali'de 2 vatandaşımızla birlikte 80 civarında kişinin hayatını kaybettiği terörist saldırıyı lanetliyorum. Menfur saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Ülkemiz, terörle mücadelede Somali'nin yanındadır." - ANKARA

Fahrettin Altun, Somali, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:34 Kaynak: İHA
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