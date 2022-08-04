İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan KPSS açıklaması - Son Dakika
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan KPSS açıklaması

04.08.2022 19:08
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan KPSS açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz'da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2022- KPSS kapsamında 31 Temmuz'da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir. KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül'de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır." dedi.

(İHA)

YORUMLAR
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Altun: Kamu kurumlarımızın personel alımları KPSS takvimine göre güncellenecektir Altun: Kamu kurumlarımızın personel alımları KPSS takvimine göre güncellenecektir MUSTAFA SARIGÜL ÇOK MASALAR KURULUR, ÇOK MASALAR DAĞILIR MUSTAFA SARIGÜL ÇOK MASALAR KURULUR, ÇOK MASALAR DAĞILIR
Kaynak: İHA

Fahrettin Altun, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan KPSS açıklaması - Son Dakika

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