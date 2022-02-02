İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TİGAD heyetini kabul etti - Son Dakika

TİGAD heyeti, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'u makamında ziyaret etti. Ziyarette; TİGAD Kurucu Genel Başkanı İzzet Aydın, TİGAD Genel Sekreteri Uğur Eskier, Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Polat ve İstişare Kurulu Üyesi Av. Bedia Teymur yer aldı. TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, Covid-19 testi pozitif çıktığı için ziyarete bizzat katılamadı. Geçgel, Altun ile video konferans ile görüştü.

"STK'LARIN İYİ İŞLERİNE DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Prof. Dr. Fahrettin Altun, TİGAD Genel Başkanı Geçgel ile video konferans görüşmesinde, internet medyasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bütün STK'ların ve meslek örgütlerinin yaptıkları iyi işlere destek olmaya çalışıyoruz." dedi. Altun, TİGAD'ın çalışmalarına da destek vererek, sürece katkıda bulunacaklarını vurguladı.

BAŞKAN GEÇGEL: ÇALIŞTAY GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Başkan Geçgel ise Dijital Medya Kanunu'na ilişkin değerlendirmeler yaptı. TİGAD'ın çalışmalarına verecekleri destekten dolayı İletişim Başkanlığına ve Altun'a teşekkür eden Geçgel, "İletişim Başkanlığımız ve Yüce Meclisimiz ile birlikte inşallah Dijital Medya Kanunu'nu elbirliği içinde çıkaracağız. Dijital mecraları el birliği ile temizleyeceğiz." dedi. TİGAD Başkanı, Türkiye'nin 7 bölgesinde dijital medya çalıştayı yapacaklarını anlatarak, çalıştaylarda İletişim Başkanlığı'nın desteğinin önemine işaret etti. Geçtiğimiz aylarda yayımlanan Tasarruf Genelgesi'nde gazetelerle ilgili bölümün tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Okan Geçgel, özellikle Anadolu'daki gazetelerin genelge dolayısıyla çok mağdur olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Prof. Dr. Altun, Tasarruf Genelgesi'ndeki gazetecilere ilişkin maddelerle ilgili tekrar bir değerlendirme yapılabileceğini; ilgili bakanlarla bu konuyu görüşeceğini söyledi.

"DİJİTAL MEDYA KANUNU BİRÇOK SORUNU ÇÖZECEK"

Ziyarette Altun, dijital mecraların ve haber sitelerinin toplum üzerindeki etkisine vurgu yaparak, bu alanda düzenlemelerin zorunluluk haline geldiğini ifade etti. Dijital mecralar üzerinden Türkiye'ye yönelik algı operasyonlarına dikkat çekerek, İletişim Başkanlığı'nın bu konudaki çalışmalarını anlattı. Altun, bu çerçevede Dijital Medya Kanunu'nun birçok alandaki sorunları çözeceğine inandığını da sözlerine ekledi.

İNTERNET GAZETECİLİĞİNİN SORUNLARINI ANLATTILAR

Ziyarette TİGAD heyeti, internet gazetecilerinin özlük hakları ve Basın Kartı gibi konularda yaşadıkları sorunları da dile getirdi. Her ilde künyesi bile olmayan çok sayıda haber sitesi bulunduğunu; bu sitelerden bazılarının karalama ve şantaj yaptığını; medyada dezenformasyona yol açtıklarını dile getiren TİGAD heyeti, bu durumda özellikle Anadolu'daki nitelikli haber sitelerinin olumsuz etkilendiğini ifade etti. Heyet, ayrıca, Basın Sigortası ve Basın Kartı konusunda yaşanan mağduriyetleri örnekleri ile anlattı. Prof. Dr. Altun, İletişim Başkanlığı olarak TİGAD heyetinin bahsettiği mağduriyetlerin giderilmesi için gereken çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

ZİYARETİN ARDINDAN HATIRA FOTOĞRAFI

Heyet, görüşmenin ardından hatıra fotoğrafı da verdi.Öte yandan, Fahrettin Altun, İzzet Aydın'ın Twitter'da paylaştığı mesaja yorum yaptı. Aydın'ın "İletişim Başkanı Sn. Fahrettin Altun'u ziyaret ettik. Yakın zamanda TBMM gündemine gelecek olan dijital medya kanununa dair talep ve önerilerimizi ilettik" mesajı üzerine Altun, "İstişare mekanizmasını işletmek sorumluluğumuz hele ki yalan ve dezenformasyonla mücadele söz konusu ise… Ziyaretiniz ve katkılarınız için ben teşekkür ederim İzzet Bey." ifadelerini kullandı.