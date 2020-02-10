İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 'Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde... - Son Dakika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde...

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde İdlib'de şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlerimize yönelik hain saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde İdlib'de şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlerimize yönelik hain saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." - ANKARA

Fahrettin Altun, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:43 Kaynak: İHA
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