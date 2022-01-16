Üye Girişi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yeni kitabı yayımlandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yeni kitabı yayımlandı

16.01.2022 11:04
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yeni kitabı yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, İngilizce kaleme aldığı yeni kitabı "Küresel Kaos Çağında İstikrar Sağlayıcı Bir Güç: Türkiye"de, küresel sistemin bir tür kaos yaşadığı bu dönemde, Türkiye'nin tezleri ile istikrar sağlayıcı ve düzen kurucu rolü anlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, İngilizce kaleme aldığı yeni kitabı "Küresel Kaos Çağında İstikrar Sağlayıcı Bir Güç: Türkiye"de, küresel sistemin bir tür kaos yaşadığı bu dönemde, Türkiye'nin tezleri ile istikrar sağlayıcı ve düzen kurucu rolü anlatıldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Altun'un yeni kitabı "Türkiye as a Stabilizing Power in an Age of Turmoil (Küresel Kaos Çağında İstikrar Sağlayıcı Bir Güç: Türkiye)" yayımlandı.

ABD ve Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Academica Press tarafından yayımlanan kitap, küresel sisteme dair önemli tespitler içeriyor. Altun'un kitabında, küresel sistemin bir tür kaos yaşadığı günümüzde, Türkiye'nin tezleri ile istikrar sağlayıcı ve düzen kurucu rolü anlatılıyor.

Türkiye'nin son 20 yılda küresel sistemde oynadığı rolün ve karşı karşıya kaldığı meydan okumaların analiz edildiği kitap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika vizyonunun temel parametrelerini ortaya koyuyor.

Kitapta, uluslararası sistemin sürekli olarak kriz ürettiğine işaret edilirken, sistemin barış ve istikrarı sağlamaktan oldukça uzak olduğu belirtiliyor.

Altun, kitabında bölgesel anlaşmazlıklar, göç ve gelir dağılımındaki adaletsizliklerin yanı sıra artık siber suçlar, iklim değişikliğine bağlı çevre felaketleri, kıtlık ve salgın hastalıklar gibi yeni tehditlerin de bulunduğuna dikkati çekiyor.

Mevcut uluslararası sistemin bu sıkıntılarla baş edecek durumda olmadığını ifade eden Altun, bütün ulusların, stratejilerini tasarlarken yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu vurguluyor.

"Büyük-Süper güç" denilebilecek ülkelerin, mevcut uluslararası sistem içerisinde çıkarlarını koruduğunu belirten Altun, yeni kitabında şu değerlendirmelerde bulunuyor:

"Günümüz uluslararası sistemi, bütün dünya için çok büyük maliyetleri olsa da büyük güçlerin en fazla faydalanabileceği şekilde çalışıyor. Küresel istikrar ve barış yerine bu güçlerin menfaatleri ön planda yer alıyor. Mevcut adaletsiz sistemin mimarları olan bu güçler; düzensiz göç, iklim değişikliği ya da bölgesel çatışmalarla ilgilendiklerinde dahi öncelikle kendi çıkarları çerçevesinde hareket ediyor."

"Türkiye küresel ve bölgesel krizlere karşı çok iyi bir sınav verdi"

Son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin birçok küresel ve bölgesel krize karşı çok iyi bir sınav verdiğini vurgulayan Altun, Türkiye'nin, küresel sorunlara karşı küresel dayanışma ve iş birliğini, uluslararası sisteme dönük de reformları savunduğunu belirtiyor.

Altun kitabında, Türkiye'nin uluslararası sistemdeki rolüne de geniş yer ayırırken, Türkiye'nin sadece milyonlarca mülteciyi ağırlamakla kalmayıp, coğrafi olarak çok uzak noktalara dahi yardım elini uzattığına işaret ediyor.

Bütün aktörlerle temas kurarak bölgesel ve küresel krizlere çözüm bulmaya çalışan Türkiye'nin, dünya genelindeki eşitsizliklere karşı da her zaman adaleti savunduğunu ifade eden Altun, şunları kaydediyor:

"Türkiye, küresel düzlemde adalet sağlanmadan barış, istikrar ve refahın sağlanamayacağını güçlü şekilde vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca ülke liderlerini küresel meydan okumalara karşı birlikte hareket etmeye çağırdı, sadece ulusal çıkarlar için değil, bütün insanlığın faydası için çabalanması gerektiğini belirtti. Bu çağrı yalnızca söylem düzleminde de kalmadı. Balkanlar'dan Libya'ya, Somali'den Doğu Akdeniz'e kadar pek çok farklı noktada, Türkiye ya çözümün merkezinde oldu ya da istikrarın sağlanması için katkıda bulundu."

Türkiye birçok ülkeye örnek teşkil ediyor

İslamofobi, Kovid-19 salgını ve iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı sıkıntılara karşı salt ulusal çıkarlar çerçevesinde mücadele edilemeyeceğinin altını çizen Altun, kitabında daha adil bir dünya için insanı merkeze alan bir yaklaşımla uluslararası sistemin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Türkiye'nin, dış politika stratejisini, bölgesel ve küresel sorunlara da çözüm üretecek şekilde revize ettiğini anlatan Altun, bu kapsamda daha adil ve müreffeh bir dünya için Türkiye'nin ortaya koyduğu bu modelin birçok ülkeye örnek teşkil ettiğini dile getiriyor.

Altun yeni kitabında "Türkiye, küresel sisteme yönelik sorumluluklarını her anlamda yerine getirmekle kalmıyor, aynı zamanda çözüm önerileri de sunuyor. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde son 20 yılda gösterdiği performansla küresel istikrar ve daha adil bir dünya için önemli bir örnek ve büyük bir umut teşkil ediyor. Barış, adalet, refah ve güvenilir bir gelecek için diğer ülkelerin de Türkiye'yi takip etmesi gerekiyor." görüşünü paylaşıyor.

Altun'un kitabı, Türkiye'nin yanı sıra ABD ve İngiltere'de de kitapseverlerin dikkatine sunuldu.

Fahrettin Altun'un "Modernleşme Kuramı: Eleştirel Bir Giriş", "Türkiye'de Basın Özgürlüğü", "Terörün Kökenleri ve Terörle Mücadele Stratejisi", "15 Temmuz'da Medya" ve "Milletin Zaferi: 15 Temmuz" başlıklı kitapları da bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yeni kitabı yayımlandı

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, İngilizce, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yeni kitabı yayımlandı - Son Dakika


Topraktan bir türlü çıkarılmayan kafatası hemen korumaya alındı Topraktan bir türlü çıkarılmayan kafatası hemen korumaya alındı         
11:28
Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi         
10:31
Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi         
09:13
Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu         
09:07
Sivas'ta tıra çarpan yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi can verdi, 20'ye yakın yaralı var Sivas'ta tıra çarpan yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi can verdi, 20'ye yakın yaralı var         
08:56
Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek         
16:47
Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor         
14:56
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02

Son Dakika Haberleri
11:27 Topraktan bir türlü çıkarılmayan kafatası hemen korumaya alındı
11:08 Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak
11:06 Koyunlarının parçalanarak öldürülmesi çiftleri isyan ettirdi
10:54 Cihangir savaş alanına döndü! Alkol şişelerini kırıp kendilerini uyaran gençlere saldırdılar
10:30 Komşular pencereden kadını izleyince utancından geri eve girdi!
10:28 Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
10:02 CHP'li belediye başkanları, Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık tutarken tipiye tutuldu
09:55 CHP'li Bekir Başevirgen "Kırmızı ette maliyetleri araştırdım" diyerek zamların yansıyacağı tarihi verdi
09:34 Sahneye tül elbiseyle çıkan Gülşen göz kamaştırdı
09:21 Mesut Özil oyundan çıkarken İsmail Kartal'a tepki gösterdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 11:37:56. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yeni kitabı yayımlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement