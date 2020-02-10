İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 'Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri... - Son Dakika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri...

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye'yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır." - ANKARA

Fahrettin Altun, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:44 Kaynak: İHA
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