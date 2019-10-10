İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, medya yöneticileri ile bir araya geldi

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Dolmabahçe'de Medya kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi. Barış Pınarı harekatı hakkında bilgiler veren Altun, "Terör mevzilerinin temizlenmesi en temel hedeftir" dedi.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde medya kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. 'Barış Pınarı Harekatı' hakkında bilgilerin verildiği toplantıya İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki'nin yanı sıra çok sayıda medya temsilcisi katıldı.

Toplantının basına açık bölümünde konuklarını selamlayan Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız süreçle alakalı bir konuşma yaptı. Konuşma sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada uluslararası haber ajansları konuşmayı canlı olarak sundular. Ciddi anlamda bir etki oluşturdu. Cumhurbaşkanımız net bir şekilde perspektifimizi, ülkemizin beklentilerini ortaya koydu. Bu harekatla Türkiye'nin oluşturmaya çalıştığı barış sürecinin sadece bölgemiz için değil küresel alan için ne kadar önemli olduğunu ifade etmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı harekatıyla terör mevzilerinin temizlenmesinin ana hedef olduğunu vurgulayan Altun,"Barış Pınarı Harekatımız Cumhurbaşkanımızın talimatıyla saat 16.00'da başladı. Yine Cumhurbaşkanımız tarafından dünya kamuoyuna duyuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun yürüttüğü bir harekattan bahsediyoruz. Havadan başladı harekat ardından kara unsurlarımız sürece dahil oldu. Cumhurbaşkanımız harekatın güncel durumuyla alakalı bilgiler verdiler. Bununla alakalı daha detaylı olarak konuşmamızı sürdürebiliriz. Dinamik süreç devam ediyor. Sahadan gelen olumlu bilgilerle süreç şekilleniyor. Fırat Nehri'nin doğusuyla Suriye'yle Irak sınırı arasında kalan hat boyunca terör mevzilerinin temizlenmesi en temel hedeftir. Burada bu hedef doğrultusunda kararlı adımlar atılmaya devam ediyor. Bu anlamda değerlendirdiğimizde terör unsurlarının, terör örgütlerinin kendi mevzilerini korumak, kara propagandasını sürdürmek adına attığı adımlarda var. Bunları da burada konuşacağız" şeklinde konuştu.

(Oğuzcan Yazar/İHA)