İletişim Başkanlığı 15 Temmuz'a özel üç boyutlu dijital gerçeklik videosu hazırladı - Son Dakika

İletişim Başkanlığı 15 Temmuz'a özel üç boyutlu dijital gerçeklik videosu hazırladı

İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin zaferinin anlatıldığı u¨ç boyutlu (3D) dijital gerçeklik videosu hazırladı.

İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin

Acun Ilıcalı, Hollanda kulübü Fortuna Sittard'ı resmen satın aldığını açıkladı
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Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu

zaferinin anlatıldığı u¨ç boyutlu (3D) dijital gerçeklik videosu

hazırladı.


Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz ruhunu, teknolojinin tu¨m imkanlarını da kullanarak yenilikçi

projelerle anma du¨şu¨ncesinin u¨ru¨nlerinden biri olan "Milletin zaferi" temalı

dijital gerçeklik 3D video projesi, İletişim Başkanlığının bu yıla özel u¨rettiği dijital gerçeklik gözlu¨klerinin de ilk içeriği olma özelliğini

taşıyor.


Tu¨rkçe ve İngilizce olarak hazırlanan "15 Temmuz Milletin Zaferi" adlı 3D

dijital gerçeklik videosu, İletişim Başkanlığının YouTube kanalı u¨zerinden

izlenebilecek.

Videoların izlenebildiği VR gözlu¨kler, İletişim Başkanlığının Dijital

Gösterim Merkezlerinde ziyaretçilere u¨cretsiz olarak hediye edilecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İletişim Başkanlığı 15 Temmuz'a özel üç boyutlu dijital gerçeklik videosu hazırladı - Son Dakika
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