İletişim Başkanlığı: Albayrak ve Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona erdi - Son Dakika

İletişim Başkanlığı: Albayrak ve Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona erdi
27.11.2020 16:45
İLETİŞİM Başkanlığı'nca, görevlerinden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona erdiği açıklandı.
İLETİŞİM Başkanlığı'nca, görevlerinden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona erdiği açıklandı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görevlerinden aflarını talep eden Dr. Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona erdiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun atandığı belirtildi.
Son Dakika Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! Mahkemede dikkat çeken 'mektup' detayı Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı Tarlada ölü bulunan yaşlı kadının kafasındaki yara, akıllara cinayet şüphesini getirdi Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış