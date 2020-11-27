İletişim Başkanlığı: Albayrak ve Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona erdi - Son Dakika

İletişim Başkanlığı: Albayrak ve Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona erdi

İLETİŞİM Başkanlığı'nca, görevlerinden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona erdiği açıklandı.

İLETİŞİM Başkanlığı'nca, görevlerinden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona erdiği açıklandı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görevlerinden aflarını talep eden Dr. Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona erdiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun atandığı belirtildi.



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