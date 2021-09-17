Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, BM Genel Kurulu öncesinde New York'ta panel düzenleyecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlık olarak, BM Genel Kurulu öncesinde BM Plaza'da "Kovid-19 Sonrası Dönemde Güvenin Yeniden İnşası ve Umudun Tazelenmesi: Türkiye'nin Uluslararası Düzene Bakış Açısı" başlıklı bir panel düzenleyeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fahrettin Altun, konuya ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde milletimizin hizmetinde gece gündüz demeden tüm dünyada aktif kamu diplomasisi hedefiyle yürüttüğümüz çalışmaların bir yenisini ABD'de New York'ta gerçekleştiriyoruz. Panelde, BM'nin değişen dünya düzeninde nasıl daha demokratik, verimli, şeffaf, adil ve insan odaklı olabileceği ile Afganistan'daki son gelişmelerin yanı sıra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'ye ilişkin somut reform önerileri değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

"Kovid-19 Sonrası Dönemde Güvenin Yeniden İnşası ve Umudun Tazelenmesi: Türkiye'nin Uluslararası Düzene Bakış Açısı" başlıklı panel, New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı BM 76. Genel Kurulu öncesinde düzenlenecek olması nedeniyle önem arz ediyor.

New York'ta United Nations Plaza'da düzenlenecek panele, siyaset, akademi, düşünce kuruluşu, medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı eski danışmanı Rich Outzen ve SETA Washington DC Araştırma Direktörü Dr. Kılıç¸ Buğra Kanat'ın konuşmacı olarak yer alacağı panelin moderatörlüğünü TRT World Şef Editörü Ghida Fakhry yapacak.

Panelde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, müstakil olarak kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitapta yer alan BM'ye ilişkin somut reform önerilerinin de tartışılması bekleniyor.