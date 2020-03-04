İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Burcu, Kütahya'da gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Burcu, Kütahya'da gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Burcu, Kütahya'da gazetecilerle bir araya geldi

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Münire Burcu, Kütahya'da gazetecilerle bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Burcu, Kütahya'da gazetecilerle bir araya geldi, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Münire Burcu, Kütahya'da gazetecilerle bir araya geldi.


Burcu, Öğretmenevi'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, Bölge Müdürlüğüne bağlı illerden olan Kütahya'yı ve burada görev yapan basın mensupları ile tanışmak için kenti ziyaret ettiğini söyledi.

Basın mensuplarının her birinin kendileri için ayrı bir kıymete sahip olduğunu belirten Burcu, şunları kaydetti:

"Daha önce İletişim Başkanlığı İl Müdürlüğü iken bir süre önce Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü oluşturuldu. Bize bağlı illerden biri olan Kütahya ile daha çok çalışmalar, projeler yapacağız. Sizlerin talepleri doğrultusunda da iş birliklerimiz olacak. Kütahya basınını oldukça güçlü, yayınlarını da oldukça etik buluyorum. Son zamanlarda sadece Türkiye değil bütün dünya zor zamanlar geçiriyor. Bu anlamda hazırlanan haberlerimizi, yaşananları pozitif yönde etkileyecek şekilde yapılması daha anlamlı olacaktır."

Burcu, yayınların ülke çıkarları doğrultusunda yapılmasının büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Kütahya, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Anne ve oğlunun römorkun altında kalmaktan saniyelerle kurtuluşunu güvenlik kamerası kaydetti
Putin-Erdoğan görüşmesi öncesi Moskova'da güvenlik önlemleri arttırıldı CHP'li Engin Özkoç'un TBMM'deki kavgadan hemen önce yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı Babanın oğlunu öldürdüğü cinayetin altından borç meselesi çıktı

Son Dakika Haberleri
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 20:25:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Burcu, Kütahya'da gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]