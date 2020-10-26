İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezi'nde "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" özel gösterimi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Konya'da kurulan Dijital Gösterim Merkezi'nde, Cumhuriyetin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel gösterimi gerçekleştiriliyor.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, gösterim merkezini ziyaret eden vatandaşları ilk olarak 360 derece Immersive alandaki ekranda üç boyutlu olarak bağımsızlığın kazanılmasında verilen mücadele ve sonrasında her alanda yükselen yeni Türkiye sunumu karşılıyor.

Açıklamaya göre özel gösterim, Maping Show alanında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını da içine alan İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşuna dair dijital gösterim şovuyla devam ediyor.

Hologram gösterim alanında ise, bir yandan İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun öyküsü projeksiyon ekranına yansıtılırken diğer yandan hologram şovu seyirci ile buluşuyor.

Dijital Gösterim Merkezi'nin bilgi ekranı bölümünde ise ziyaretçiler, "Türkiye Bizim Sevdamızdır" mottosuyla Türkiye'nin, 2023 hedefleri 2053 ve 2071 vizyonu çerçevesinde geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'si için gerçekleştirilen mega yatırımları tanıma fırsatını buluyor.