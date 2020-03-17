İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı - Son Dakika

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 190 bini geçtiği, 7 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 80 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle: