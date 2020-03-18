İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı - Son Dakika

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

6 saat önce

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı, System.String[]

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 210 bini geçtiği, 8 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 80 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

Ülke Toplam vaka Toplam ölüm Toplam taburcu
Türkiye 98 1 -
Çin 80.894 3.237 69.614
İtalya 35.713 2.978 4.025
İran 17.361 1.135 5.710
İspanya 13.910 623 1.081
Almanya11.302 27 86
Güney Kore 8.413 84 1.540
Fransa 7.730 175 602
ABD 7.678 117106
İngiltere 2.626 104 65

Çin Halk Cumhuriyeti, Twitter, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:22 Kaynak: AA

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