İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı - Son Dakika
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İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

16 dakika önce

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı, System.String[]

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 340 bin 400'ü geçtiği, 14 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 97 bin 500'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

Ülke Toplam vaka Toplam ölüm Toplam taburcu
Türkiye 1,236 30 -
İtalya

59,138 5,476 7,024
Çin

81,054 3,26172,440

İspanya

28,603 1,756 2,125

ABD

38,757 400178

Almanya

 24,806 93 266

İran

 21,638 1,685 7,635

Fransa

16,018 674 2,200

Güney Kore

8,897 1042,909
Birleşik Krallık 5,683 281 93

Çin Halk Cumhuriyeti, Twitter, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:26 Kaynak: AA

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